空污緊急標準 環團：急診才宣導

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主婦聯盟今天指出，環保署規劃的空氣品質嚴重惡化緊急防治辦法（草案），根本是在急診時，才要來做宣導。環保署回應這是緊急管制的標準，非平常標準。

行政院環境保護署今天召開「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案研商公聽會，會中多個環保團體都認為目前訂定的標準太過寬鬆，應該要全面修正。

根據環保署提出的修法草案，未來「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」中分為預警、初級、中級跟緊急4個標準。管制項目包含細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）。

外界比較關注的PM2.5部分，24小時平均值為每立方公尺54微克為預警；24小時平均值為每立方公尺150微克為初級；24小時平均值為每立方公尺為250微克為中級；24小時平均值為每立方公尺為350微克為緊急，其中預警部分多為宣導措施，中級起才要求火力發電廠等固定污染源要降載。

主婦聯盟台中分會執委許心欣說，這個分級標準根本沒有考慮中南部重災區，完全是在打假球。

許心欣表示，當PM2.5濃度達每立方公尺54微克時，已經達到紅色警戒標準，紫爆（PM2.5>70微克）時已經哀鴻遍野，很多金絲雀族群已經感到不舒服了。而環保署提出的標準，就像是在急診時，還在做相關宣導。

對於相關標準，許心欣建議，預警為54微克；初級為70微克；中級為105微克；緊急為140微克。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉也說，環保數管制的順序不對，應先從大型的固定污染源像是火力發電廠降載開始，而非先禁止民眾燒香、騎乘二行程機車等。

經濟部工業局則說，環保署的標準已經相當嚴格，但希望可以有彈性的報備措施，並考量降載有可能造成的公安疑慮。

環保署則說，對於外界意見都會再討論考慮，來加強管制的力道跟草案修正的方向。環保署表示，只要是預報數值有達到上述標準，並有持續趨勢，就會啟動相關管制措施，絕對不會讓民眾已經處在污染環境中，才來管制。

環保署指出，「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」是在空品嚴重惡化時採取的極端管制手段，平常也有許多措施，來減少空氣污染。1050910

(中央社)