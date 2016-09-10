台電澎湖黃金海灘 淨灘回復潔淨迷人
不要讓嫦娥笑我們髒！台電澎湖區營業處今天結合地方各界一起在林投黃金海灘淨灘，讓中秋賞月有一處乾淨的海灘外，同為在10月舉行的沙灘路跑，提供一處安全的場域。
台電澎湖營業處今天上午動員了湖西地區的學校、機關、岸巡、社區和團體等單位近200人，一起在林投海灘進行淨灘，由於受到秋潮影響，海灘堆滿了各式的海漂垃圾與海藻等，包括台電副總經理黃鴻麟、澎湖區處長郭財利與湖西鄉長吳政杰等人，都挽袖一起撿拾垃圾海漂物，歷時1個半小時，讓綿延數公里的彎月型沙灘，回復潔淨的美麗風貌。
台電副總經理黃鴻麟表示，台電在每年秋節前夕發起淨灘活動，今年邁入第23年，今天林投海灘共淨灘有近500公斤的海漂垃圾，每公斤以以10元計轉換捐贈給董事基金會作公益。
台電澎湖區營業處亦致贈1萬元垃圾清運獎勵金給湖西公所協助清運垃圾。1050910
(中央社)
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