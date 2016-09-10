北市：感冒當地震 土壤液化是流鼻水
台北市副市長林欽榮今天說，土壤液化非絕症，應對症下藥。4月起已動支第二預備金新台幣800萬元進行老屋健檢。工務局長彭振聲表示，「如果把感冒當地震，液化就是流鼻水」。
台北市上午公布「土壤液化潛勢圖查詢系統」，林欽榮致詞時說，查詢系統可透過門牌及地籍查詢，今年發生台南大地震後，內政部營建署也提出「安家固園計畫」，該計畫會維持4到5年，台北市也率先配合。
他表示，土壤液化對主建築物結構影響並不會產生立即危害，民眾不用過度擔憂，「不是絕症，應是對症下藥」；今年4月份起，已動支第二預備金800萬元持續進行老屋健檢，內政部營建署也提撥5200萬元，共6000萬元額度進行老屋健檢申請，到現在為止有300多件。
彭振聲說，4年內會把台北市所有土壤液化資訊補齊，這次公告是階段性的土壤液化潛勢圖，未來會持續更新，且和中央公告是不同層級，不能拿來比較，台北市也提出相關因應政策。
他表示，土壤液化不是絕症，「如果把感冒當成地震，液化就是流鼻水」，土壤液化會因地震產生，主要是因位於地下20米細土粒的孔隙水壓是飽和，有地震後才會引發土壤液化，「這不會自己產生」，且專家也提及，地震方向不一樣，液化後遺症也會不一樣。
彭振聲說，公開土壤液化區域是要讓市民有知的權利，但不是要影響房地產，希望業者在都市規劃或建築設計，要依照建築技術規則，「這就沒有後遺症，更不會造成建築物災害」。1050910
(中央社)
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