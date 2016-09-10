老翁遭撞不治 現場遺留手表逮肇逃
84歲周姓老翁早起晨運遭機車連續撞擊不治，高雄市警方以案發現場遺留的一只手表，逮捕肇事逃逸的24歲黃姓男子，今天依肇事逃逸致人於死、遺棄罪嫌送辦。
高雄市警察局三民第二分局調查，周男遭劉姓男子騎重機車撞及，員警獲報隨即到場處置，並迅速通報救護車將周男送醫，不過周男仍因傷重不治。
由於劉男供稱在車禍前即已發現周男躺臥路上，一度讓處理員警誤以為是路倒後的車禍案件，但仍鍥而不捨追查及查訪，發現劉男在撞及周男前，有民眾聽聞機車滑倒聲響，加上現場遺留的一只手表，經家屬證實非周男所有，研判應是一起肇事逃逸案件。
警方調閱肇事地點旁的社區監視器，查出周男是先遭肇逃機車撞擊倒地後，再遭劉男騎機車碾過，追查是黃男涉嫌肇事逃逸，不但未報警救護，反而加速逃逸，重傷倒地的周男，不幸再遭隨後的劉男騎重機車撞及。
警方表示，臉及手腳均有因車禍而致擦傷的黃男坦承涉案，並向家屬下跪認錯，供稱因當時肇事後慌了手腳，以致未即時報案。
警詢後，全案依肇事逃逸致人於死、遺棄罪嫌送辦黃男。1050910
(中央社)
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