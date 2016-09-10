MLB》布萊嚴致勝2分炮 小熊納本季第90勝
本季首支90勝的隊伍出爐啦！今日小熊靠著先發列斯特(Jon Lester)的7好投，以及5局上布萊嚴(Kris Bryant)的2分彈，終場就以2：0完封休士頓太空人，成為本季聯盟第一支達90勝的球隊。
前四局雙方投手都不讓對手跨越雷池一步，太空人先發在前4局就賞給小熊打線4K，但至5局上被去年國聯新人王的布萊嚴掃出左外野的2分彈，成為此役勝負的分水嶺，加上小熊先發列斯特表現亮眼，以7局7K無失分的表現，配合牛棚聯手封鎖太空人的攻勢，而9局上登板的「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)，更以6球抓下3出局後下班，終場小熊就以2比0完封太空人，目前依舊在國聯中區遙遙領先其他球隊。
這支2分炮也是布萊嚴本季第37支全壘打，已追平洛磯的艾瑞納多(Nolan Arenado)並列目前國聯的全壘打王，且綜觀打擊數據而言，目前3成02的打擊率與91分打點，表現都十分優異，堪稱小熊隊的火力保證；值得一提的是，小熊也是本季聯盟首支90勝的隊伍，更是球隊暌違85年後首次連續2季達標90勝。
(中時電子報)
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