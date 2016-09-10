頭城福神弄龜 老街灑花迎賓

頭城鎮在9月15、16日舉辦「福神弄龜」，蘭陽戲劇團將演出歌仔戲，今天粉墨登場，為即將舉行的活動暖身。（李忠一攝）

「福神弄龜」的吉祥物金錢龜有2隻，今天為「福祿」、「富貴」金錢龜牽起紅線。（李忠一攝）

頭城鎮公所在9月15、16日舉辦「福神弄龜」頭城老街文化創意活動，今年為活動吉祥物「福祿」金錢龜新增伴侶「富貴」金錢龜，今天為金錢龜倆牽紅線增添喜氣，鎮公所也宣布，手機遊戲寶可夢正夯，活動期間將會在老街周邊的補給站「灑花」吸引年輕族群。

「福神弄龜」是在去年首度舉辦，主要是配合農曆8月15日土地公升天紀念日，9月15、16日2天在頭城老街、頭城商場、慶元宮廣場、史雲湖等處展開。8日至15日於頭城商場消費滿300元可獲贈「福神抽獎券」，鎮公所提供多種獎品抽獎。

首日的活動有「弄龜競技」趣味競賽，還有「弄龜拚輸贏、媽祖做裁判」，是由2隊伍組成的千人創意龜踩街大遊行，踩街後2隊回慶元宮媽祖廟擲筊定輸贏，當晚在頭城商場有蘭陽戲劇團演出歌仔戲，第2天有「福神饗宴鄉土味」等活動。

「福神弄龜」的亮點是吉祥物「福祿」、「富貴」金錢龜，今天為2隻由環保材質打造的金錢龜牽起紅線，為搭配寶可夢遊戲，鎮公所將在福德祠、頭城老街、李榮春文學館…等10個點的補給站「灑花」，15日灑8小時，16日4小時，藉此吸引人潮。

頭城鎮長曹乾舜表示，「福神弄龜」是結合戲曲、商場、老街特色的文化創意活動，去年獲得好評後今年擴大舉辦，歡迎鄉親來到頭城「看熱鬧、吃好味、中大獎！」

(中時)