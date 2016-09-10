三星籲南韓用戶停用Note 7

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三星Galaxy Note 7（見圖）爆炸事件頻傳。（美聯社）

就在三星Galaxy Note7傳出意外爆炸消息後，各家航空紛紛禁止乘客攜帶該型號手機上飛機。而三星也在召回問題手機後於10日發表聲明，呼籲消費者停用Note7。

南韓科技巨頭三星電子（Samsung Electronics Co.）10日表示，建議南韓消費者停止使用Galaxy Note 7手機。三星表示，該款手機因電池瑕疵，有起火疑慮，三星電子公司日前宣布召回。

路透社報導，三星的網路聲明表示，它們將提供手機租借服務給歸還Galaxy Note 7的消費者，並重申公司將自19日起，將裝備安全電池的Galaxy Note 7發還給受到影響的消費者。

而新加坡航空、澳洲航空、維京航空和阿提哈德航空，也在10日紛紛宣布，禁止乘客攜帶Note7上飛機。

(中時電子報)