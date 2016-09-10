大車小車對撞，小車駕駛被燒身亡

兩車對撞後陷入一片火海，消防隊員趕緊拉水線滅火。(台東縣消防局提供)

兩車火勢撲滅後，車頭早已面目全非。(台東縣消防局提供)

兩車火勢撲滅後，車頭早已面目全非。(大武警分局提供)

南迴公路大武鄉加津林段今天中午發生一起死亡車禍，一輛大貨車與對向的箱型車對撞，還波及到另一台小客車，對撞2車車頭陷入一片火海，消防隊員趕抵現場後立即撲滅火勢，發現箱型車駕駛還在車上，不過已經沒有生命跡象。

消防隊表示，車禍現場位在台9線428公里處，正好在達仁分隊與大武分隊之間，車禍發生後2分隊立即都派員馳援，並迅速撲滅火勢，不過除了逃出的乘客及駕駛外，仍發現箱型車駕駛並未逃出，詳細肇事原因仍待警方釐清。

(中時)