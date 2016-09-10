女嬰受虐送醫插管不治 保母夫妻遭告傷害致死與偽證
台南市7月中旬發生1名7個月大的黃姓女嬰在保母抱著餵奶時，掙扎意外掉落，頭部撞擊桌角昏迷，經過2個月醫治，9日下午宣告死亡，10日相驗時，黃父怒怨傅姓女保母電話內推拖責任，改告傅女與其前夫童男傷害致死與偽證，檢察官決定擇日解剖釐清死因。
「他們根本都在騙我！」黃父10日在殯儀館看著不滿1歲的女兒接受法醫相驗，難掩悲憤情緒，指出傅姓女保母與童姓前夫在警方供詞上所言不實。
傅女與童男兩人原本是夫妻，童男在冷氣行當員工，老板就是黃先生，黃氏夫妻已育有一子，因為喜歡女兒，今年再努力生下一女，但兩人工作繁忙，得知童男的老婆（傅女）是幼保科畢業，將才7個月大的女兒交由她當保母照顧。
沒想到送去才5天，黃家人就驚聞女兒出意外，傅女稱女嬰飢餓哭鬧，她一手抱小孩，一手要餵牛奶，不料嬰兒掙扎，她失手掉落，女嬰頭部撞上桌角，送醫昏迷不醒，警方查出傅女並無專業保母執照。
「我就是喜歡女兒才再生一個女的，沒想到...」黃父哽咽表示，一開始相信保母夫妻的所言是意外受傷，後來童男才逐漸向他坦承是夫妻之間吵架，而有對嬰兒施暴行為。
黃父9日告知傅女，女兒過世消息，對方卻大聲回答表示她與老公已經不在一起，要家屬別再找她。記者致電傅女求證，手機已成空號。
黃家人憤怒傅女與童男兩人在事後欺騙女嬰死亡原因，又推卸責任，10日在殯儀館相驗時，黃父接受擇日解剖驗屍，當場向檢察官表示將提出新證據，改造傅、童兩人傷害致死與偽證罪。
(中時)
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