搶女友談判 助陣少年被砍斷3指

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新竹縣1名18歲高中休學生，上月疑因女友遭17歲少年吃豆腐，找對方嗆聲反遭痛毆，事後找來17、15歲林姓兄弟助陣，8日卻遭多名男子伏擊，3指手指慘遭砍斷，幸好接回後無礙，警方陸續約談多名嫌疑少年到案中。

警方調查，該名休學生曾就讀竹縣某私校，上月22日與女友到竹市某酒吧玩樂，席間女友遭1名少年調戲，還想找女友到KTV唱歌，休學生惱怒，動手推了對方，幾天後被騙到巷內遭痛毆，雙方後隔空互嗆。

休學生難忍女友被調戲、自己又被毆，找來林姓兄弟前往少年就讀學校堵人，不料人沒堵到，怒而持棍棒砸壞其機車。

少年發現車被砸後怒不可遏，8日凌晨糾眾騎機車在新竹市區尋找仇家蹤跡，意外在火車站附近發現林姓兄弟蹤跡，一群人持西瓜刀跳下車追砍，兄弟倆拔腿就跑。

兄弟倆狂奔百公尺，混亂中哥哥遭砍中肩膀，弟弟則疑似在擋刀時，右手被砍斷3根指頭，現場另有2名路人遭波及砍傷，砍人少年們逞凶後跳上車閃離，救護車據報趕抵，將兄弟倆送醫搶救。

警方指出，林姓兄弟及無辜路人經醫院搶救後無生命危險，經初步偵訊已掌握涉嫌少年身分，初步已有3人到案，3人皆坦承砍人，全案將陸續約談其餘涉案人到案說明。

據悉，情敵疑似不滿來助陣的林姓兄弟被砍，前晚企圖報仇，幸好及時被校方掌握情資，警方據報派員到場關切，雙方人馬未現身。

(中時)