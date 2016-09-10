國道火燒車案今日偵結 司機列被告但已死 不起訴

陸客團國道火燒車釀26死，桃園地檢署10日下午4點將公布偵結報告，依相關證據，將把司機蘇明成列殺人罪被告，但因人已死亡，最後以不起訴結案，地檢署襄閱主任檢察官王以文指出，查到關鍵證據、錄音、錄影檔等將公布。

(中時)