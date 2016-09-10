2016中秋來傳愛 台中市議會議長林士昌「關懷弱勢慶團圓」

台中市議會議長林士昌為讓弱勢民眾能一起歡度中秋佳節！今日特舉辦「2016中秋來傳愛，關懷弱勢慶團圓」活動！（陳世宗翻攝）

議長林士昌特發送每人500元秋節禮券，除讓弱勢民眾能直接採買自己想要的東西外，也為這場活動增添暖暖的秋節人情味。（陳世宗翻攝）

「月圓人團圓、溫馨過佳節！」台中市議會議長林士昌為讓弱勢民眾能一起歡度中秋佳節！今日特舉辦「2016中秋來傳愛，關懷弱勢慶團圓」活動，共準備近20萬的禮券大紅包，贈與龍井、大肚、烏日地區共334位弱勢民眾，讓他們提前歡喜過中秋佳節。

議長林士昌表示，他的父親曾告訴他，「呷人一口要還人一斗！有能力就要盡量幫助需要幫助的人！」他有感於父親的教誨，特對於弱勢民眾的關懷從未間斷。

林士昌說，面對經濟大環境不景氣，弱勢家庭更忙於生活打拼，過節的氣氛也更加淡薄；今日特發送每人500元的秋節禮券，除讓弱勢民眾能直接採買自己想要的東西外，也為這場活動增添暖暖的秋節人情味。

林士昌指出，為體恤弱勢民眾恐因工作因素無法前來領取，他服務處分別在龍井、大肚、烏日等地各區發送避免民眾奔波；今天一大早就有許多民眾聚集在龍井山腳老人會館排隊領禮卷，準備開心提前歡度中秋佳節。

(中時)