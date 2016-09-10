視障者聽力天生好？視障者多中途失明 需重新學習黑暗生活 盲人重建院募重建經費

許多視障者從弱視退化成全盲，因此在弱視階段進行定向訓練時，為了不過度依賴殘存視力，會戴上眼罩，否則變成全盲後會難以適應。（盲人重建院提供）

開啟台灣視障者重建教育的「盲人重建院」，今年歡慶65周年，院方卻為經費大傷腦筋，由於視障者數量連年攀升，每年平均增加千名，營運日益吃緊。盲人重建院院長張自說，中途失明者的生活、定向訓練課程，每人平均需花費約9萬元，今年到Flying V開啟募款計畫，盼重建計畫不斷炊。

張自表示，重建院創辦之初，便立下「不對視障者收費」不成文規矩，因為中途失明者多是家中經濟支柱，他們中途失明已經讓家庭頓失依靠，若為了生活重建課程，又得多出一筆開銷，無疑雪上加霜。

張自說，國內的視障者9成屬中途失明，相較先天失明者從小習慣黑暗、對方向和定位有基本認知，中途失明者除了需克服恐懼，更得用定向訓練重新學吃飯、走路，重返生活軌道。

65歲的李大哥，兩年前因視網膜剝離，一夕之間失去視力，「一把年紀了，正準備退休享受生活，卻突然失明！」兩年前到重建院學習定向以及按摩技術，現在都搭車到板橋大遠百的按摩小棧工作，生活相當充實。

盲人重建院表示，「『視』在必行──中途失明者的重建計畫」若達到十萬元目標，就能幫助10位中途失明者，讓他們學會生活自理、定向行動、點字訓練甚至使用電腦，重拾視障者獨立生活的能力。

(中時)