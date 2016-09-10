蕭新煌：兩岸結束內戰對立 變民主競爭
政治大學東南亞研究中心執行委員會主席蕭新煌今天表示，台灣民主將兩岸關係從「內戰對抗」轉為「民主的競爭」；他不知兩岸將來會如何，至少先獨再說，獨立自主才能維持民主。
民進黨舉辦2016亞洲民主論壇「民主的力量:東南亞政治與公民參與」，邀蕭新煌演講「台灣的民主之路」。
蕭新煌表示，台灣的民主明確將兩岸關係從「內戰對抗」轉變為「民主的競爭」；台灣的民主結束在台灣的政府、人民與中國的政治關係權力關係，就是結束內戰。
他說，內戰對立應要結束，可是很遺憾過去8年，在中國國民黨主政下，好像要繼續內戰，好像沒結束。
蕭新煌表示，「如果沒有獨立的地位，台灣民主一定會垮台」；尤其是接受中國的統一，那一定完蛋；「我們能維持自主，這是前提」。
另外，他說，台灣民主的首要挑戰是如何藉重啟改革，開啟台灣新未來，有效在各層面實行「轉型正義」。
蕭新煌表示，總統蔡英文向原住民道歉，是轉型正義的一步，「也不是一天到晚道歉就完事，道歉完要做事」，讓原住民獲應有歷史定位，包括確定台灣歷史的本質要從6000年開始，從原住民、南島民族在台灣開始。
他說，這正是幾年來高中教科書爭議點，親中認為這是反中、去中國化，這與中國化一點關係都沒有，是定位台灣歷史；轉型正義是敏感工程、充滿情緒性、抗拒性很大、這需膽識，但非做不可。
另外，蕭新煌會後受訪時被問到，東南亞國家是否有可給台灣借鏡的地方？
他說，「應該是負面的」，台灣的民主化才是東南亞國家向台灣學習的地方；台灣可能是少數全世界民主經驗當中亮麗的，終於又有政黨輪替，這點很少。
蕭新煌表示，台灣不用客氣，一定要向全世界宣布台灣民主亮麗紀錄，讓全世界知道台灣的民主應被尊重、被了解、被保護，不能犧牲民主而將就獨裁，這是全世界天地不容。
他說，東南亞的民主經驗，緬甸有一絲絲光芒，但泰國與菲律賓經驗，讓人不能夠樂觀，新加坡沒變，馬來西亞的知識分子與公民社會運動人士則是非常挫折，印尼是另一個亮點，韓國也值得互相學習。1050910
(中央社)
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