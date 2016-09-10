狗狗絆倒老太太沒肇逃 坐等警察辦案

大陸重慶日前發生一隻奔跑的紅毛貴賓狗將一名正在人行道上行走的八旬老太太絆倒在地，導致老太太右手骨折。事發後，肇事狗狗沒「逃離」現場，不過狗主人至今沒現身。

重慶商報報導，中國大陸重慶市渝北區警方表示，回興派出所6日下午接到一女子報警說，看到人行道上有一名老太太坐在地上呻吟。

民警趕到現場時，圍觀人群中有人指著旁邊一隻紅毛貴賓說，是牠將老太太絆倒在地的。但事發後一直沒有離開，還圍繞著老太太轉。

警方調閱監視器畫面顯示，老太太倒地後，那只闖禍的狗狗立即跑開，但沒有跑遠。隨後，牠在老太太周圍來回轉了好幾圈，始終沒有「逃離」現場，但也沒有人前來領走牠。接著，有路過的民眾上前詢問老太太的情況，但都不敢貿然上前攙扶。

闖禍的狗狗圍著老太太轉了幾圈後，還到她面前凝望著她，又坐在她面前，像是做錯事的孩子，直到民警到來。

老太太到醫院檢查發現是右手骨折，需要進一步動手術治療。

不過，民警調查走訪，並沒有找到肇事狗狗的主人，於是將牠帶回派出所，暫交由義工餵養。1050910

(中央社)