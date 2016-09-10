狗狗絆倒老太太沒肇逃 坐等警察辦案
大陸重慶日前發生一隻奔跑的紅毛貴賓狗將一名正在人行道上行走的八旬老太太絆倒在地，導致老太太右手骨折。事發後，肇事狗狗沒「逃離」現場，不過狗主人至今沒現身。
重慶商報報導，中國大陸重慶市渝北區警方表示，回興派出所6日下午接到一女子報警說，看到人行道上有一名老太太坐在地上呻吟。
民警趕到現場時，圍觀人群中有人指著旁邊一隻紅毛貴賓說，是牠將老太太絆倒在地的。但事發後一直沒有離開，還圍繞著老太太轉。
警方調閱監視器畫面顯示，老太太倒地後，那只闖禍的狗狗立即跑開，但沒有跑遠。隨後，牠在老太太周圍來回轉了好幾圈，始終沒有「逃離」現場，但也沒有人前來領走牠。接著，有路過的民眾上前詢問老太太的情況，但都不敢貿然上前攙扶。
闖禍的狗狗圍著老太太轉了幾圈後，還到她面前凝望著她，又坐在她面前，像是做錯事的孩子，直到民警到來。
老太太到醫院檢查發現是右手骨折，需要進一步動手術治療。
不過，民警調查走訪，並沒有找到肇事狗狗的主人，於是將牠帶回派出所，暫交由義工餵養。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。