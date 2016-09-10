中市國際動畫影展 選片講座先登場

新聞局今日舉辦選片指南講座，邀請動畫專家介紹多部優秀動畫作品與選片策略。（陳世宗翻攝）

台中市政府新聞局10月舉辦第二屆台中國際動畫影展，將播映《屍速列車》前傳《起源：首爾車站》等近200部動畫影片，為讓觀眾從眾多片單中精準選出想看的影片，新聞局今日舉辦選片指南講座，邀請動畫專家介紹多部優秀動畫作品與選片策略。新聞局長卓冠廷說，台中國際動畫影展被譽為動畫最高殿堂，市府將逐步與國際影展接軌，盼讓台中影視在世界嶄露頭角。

今日的指南講座在國立台灣美術館舉辦，吸引約160位民眾報名，由影展初審委員及動畫資深創作者潘心屏、獲首屆台中國際動畫影展台灣最佳動畫獎的吳德淳、動畫影展媒體統籌童一寧、動畫影展策展人陳怡菁等人，分享影展節目及選片策略；新聞局卓局長也到場聆聽講座。

卓冠廷表示，這次的選片指南講座找來4位在動畫圈相當有名的老師教大家如何選片，要讓觀眾對這次動畫影展有更深入的瞭解；台中國際動畫影展今年邁入第二屆，規模比去年更大，下周也會舉辦記者會正式公布所有片單。

卓冠廷說，台中終於有自己的城市影展，是以動畫為主軸，才辦了一年，就已成為台灣非常具有規模的影展，也被稱讚為台灣動畫的最高殿堂，希望影迷們能繼續支持；此外，今年市府會逐步跟許多國際影展接軌，希望多做國際交流，讓台中、台灣的動畫、影視產業在國際嶄露頭角。

動畫影展策展人陳怡菁指出，今年動畫影展分為6個單元，包括台灣動畫、焦點導演、逐格動畫、影展大觀、華人動畫、國際長片等，其中台灣動畫單元將放映這次影展徵件競賽入圍作品；國際長片則包括多部精彩長片，如目前超夯的韓國劇情片《屍速列車》前傳《起源：首爾車站》，這次片單都很不錯，歡迎踴躍進戲院看動畫。

(中時)