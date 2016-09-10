SBL》邱大宗嫌布拉爾太乖 要他當「占領者」
台北達欣總教練邱大宗看到226公分洋將布拉爾的第一印象是很乖，像個品學兼優的好學生，但邱大宗當然不希望布拉爾在球場上也是這種形象，「他的乖在戰場不需要，我要他在場上、場下個性完全不同，我要他當個『占領者』！」
邱大宗很清楚，年僅23歲的布拉爾，儘管擁有SBL史上最高的身高優勢，卻在比賽經驗還不充足，必須得到更多隊友、教練的協助，「我會努力幫他成長，讓他在場上更有霸氣，同時把他的優勢放大，且用團隊彌補他的弱點。」
邱大宗口中的布拉爾弱點，就是他雖然很高，卻有169公斤體重，在攻守兩端的轉換速度勢必不快，恐怕容易造成回防不及的漏洞，幸好距離布拉爾在台灣的首次出場亮相，也就是28日在花蓮登場的觀護盃，邱大宗還有時間調整。
「有了布拉爾加盟，我想我的調度可以大膽一點，或許下季我們可以排出一大四小，或是二大三小的陣容應變，」邱大宗說，「我知道今年富邦勇士補強積極，只是他們想要爭冠，還是必須先過我們這關才行。」
為了增強達欣球員的體能，邱大宗更在最近設計一連串比照中國大陸CBA的體測課程，把不少球員都快操翻了，「我就是喜歡CBA的體測，因為這樣才能激發球員潛能，我們接下來還會繼續這麼操下去的。」
(中時電子報)
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