川普希拉蕊口水戰升級 國安議題互槓
美國總統候選人川普和希拉蕊今天再度就國安議題互槓，川普稱民主黨對手希拉蕊「愛亂開槍」，希拉蕊則批川普的政見會讓世界變成更危險的地方。
路透社報導，川普（Donald Trump）和希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）本週為了誰最適任全球最強大軍隊統帥，大打口水戰，雙方都宣稱獲得退役軍事領袖支持，並攻擊對方的性格和判斷力。
川普本週也為國安辯論挹注戲劇性，大讚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是強有力的領袖，表現勝過美國總統歐巴馬。希拉蕊、許多民主黨人、甚至他自家共和黨一些人都很愕然。
川普今天在華府的保守派「價值選民」（Value Voters）峰會上演說，將希拉蕊2009年到2013年初任職國務卿時期描繪成「一大敗筆」，將中東地區目前亂局怪在她身上。
他在峰會上說：「問題是，希拉蕊愛亂開槍。她的任期為我們帶來的只有戰火、毀滅和死亡。她速度就是快到無法介入、侵入或推動政權變革。」
與此同時，希拉蕊在紐約會見支持她競選的國安和外交政策專家，討論恐怖主義。她宣稱這場會議具跨黨派性質，並誓言當上總統會尋求合作，因應國安挑戰。
希拉蕊今天下午在記者會上表示：「另一邊的候選人承諾做的事，將讓我們更不安全。」「兩邊的國安專家聽到共和黨總統候選人所說的話都不禁打寒顫。」（譯者：中央社盧映孜）1050910
(中央社)
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