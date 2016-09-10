獨步全球 英機械臂眼球手術助人見光明
英國牛津約翰拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital）外科醫生團隊用機械臂進行全球首宗眼球手術，幫助1名失去大部分視力的牧師重見光明。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站和澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，可以防止手抖問題的機械臂，能輔助外科醫生以更精準的手法進行複雜的手術。醫生用機械臂為病人畢佛（Bill Beaver）視網膜，移除只有1公釐的百分之一厚的薄膜。
畢佛表示，他對「如同童話故事般」的手術感到驚奇。
他說：「這相當了不起，我的意思是，這幾乎是童話故事的世界，但卻實現了。」
這場手術需要極高的精準度，由荷蘭研發的Preceyes外科手術機械臂將一切化為可能。
負責領導手術的外科醫生麥克雷倫（Robert MacLaren）告訴英國廣播公司（BBC）：「在眼球後方動手術需要極高的精準度，要讓機械臂在眼球壁中的1個小洞動手術，並且在移動時不造成任何傷害，真的是個挑戰。」（譯者：中央社陳昱婷）1050910
(中央社)
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