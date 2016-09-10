工人遭土石掩埋 救出後無生命徵象

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高雄市楠梓區一所高中進行污水下水道接管工地，今天中午疑施工不慎，造成一名男工人遭土石掩埋，警消經約半小時搶救出，但工人已無生命徵象。

這處位於藍昌路和大學二十八街交叉路口污水下水道工地，中午近12時左右，疑施工不慎，造成這名工人遭掩埋受困，警消獲報立即到場搶救。

經約半小時搶救，警消挖出這名工人時，工人已無生命徵象。1050910

(中央社)