舒淇獻出婚後首秀 火車上壁咚調戲謝霆鋒

舒淇與謝霆鋒在節目上互動相當自然。（圖／取材自新浪微博）

藝人謝霆鋒主持《十二道鋒味》，不僅收視開紅盤頗受好評，邀請的來賓更是眾星雲集，隨著第三季即將開播，製作單位更是不計成本，請出剛宣布結婚喜訊的舒淇當首集嘉賓，還未開播就聲勢驚人。

根據《新浪娛樂》報導，舒淇在節目中表現宛如女漢子，拔葱洗葱毫不手軟，不過同時又展現小女人的一面，不僅與謝霆鋒在行進列車中，一齊跑到火車尾看沿途風景，甚至還將頭倚靠在謝霆鋒身上，謝霆鋒則是笑笑的送上自己肩膀，兩人互動宛如初戀的小情侶，不過舒淇當然也有霸氣的一面，那就是當著所有人面前壁咚謝霆鋒，還不時用言語調戲，完整展現私下最真實的一面。

其實兩人友情已長達20年，當時因為合演《古惑仔》相識結為好友，雖然中間各自經歷了數段波折的感情，但兩人私下友誼卻始終維持不變，或許正因為這樣兩人在節目中才能流露出最真實的互動。

(中時電子報)