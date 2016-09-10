賊星該敗 匪持槍遇上壽星警員

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持有槍械的王男被捕。（李義翻攝）

王男被捕，起出2把疑似改造手槍。（李義翻攝）

王姓男子持有2把改造手槍，警方據報趕赴現場逮人，王男拔腿狂奔，3名員警分別開車及步徒追捕，其中楠梓警分局跆拳教官又是馬拉松健將的警員李家宏，緊追不放，最後，王男體力不支癱軟，被2警捕起出槍械。

楠梓派出所於9月6日傍晚6時據報，楠梓路某民宅有人持有槍械。副所長王龍安與警員李家宏、王又立3人立即奔赴現場。

警方到達準備開門進入現場時，44歲王嫌自屋內衝出，手中拿著一員白皮包狂奔，當時，下著滂沱大雨，王龍安與李家宏在後追趕，警員王又立駕警車趨前攔截。

王嫌跑了百餘公尺就退軟，把白色皮包丟棄在路旁，被3警當場制服逮捕。

警方尋獲皮包，起出疑似改造手槍2把、子彈10發、空彈殼1發、彈頭2粒，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

當天正好是警員王又立的生日，員警笑說「賊星遇上壽星，再加上馬拉松健將，真的是賊星該敗」，算是賊星送給壽星的生日禮物，這筆天外飛來的績效，成了王又立最佳的生日禮物。

(中時)