首次總預算審議 新科藍委盼黨多點協助

我要評比

中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今天表示，中央政府總預算案龐雜，對新進立法委員與助理是全新考驗。預算案編寫，助理們常有看沒懂，希望國民黨政策委員會多協助。

國民黨5日將在智庫召開立法實務研討會，討論106年度中央政府總預算案審議相關問題；黨團希望各成員辦公室提出至少100案提案。

這讓不少第一次面對中央政府總預算案的新科國民黨籍立委與助理遇些許困難，希望黨中央或政策會提供更多協助。

李彥秀受訪表示，預算編列如果有連貫性的對比，如能對比出新舊政府編列時差異，較能看出不同的地方，政策會如果能提供相關比對資料，相信對預算提案會有很大幫助。1050910

(中央社)