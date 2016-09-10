孟加拉包裝工廠大火 增至15死70傷
相關人員今天表示，一家孟加拉包裝工廠鍋爐爆炸引起龐大火勢，造成至少15人罹難與70人受傷，許多傷患情況危急。
東吉國營醫院醫師米亞（Parvez Mia）告訴法新社：「死亡人數已經增至15人，至少70人受傷，多數是燒傷。我們將重傷患者送到達卡的醫院。」
這座工廠位於達卡北方的工業城鎮東吉（Tongi），鍋爐房爆炸竄出火舌，導致火勢延燒這4層樓工廠時，約有100人在工作。
警方表示，他們擔憂仍有許多員工受困工廠。警官席拉朱．伊斯蘭（Sirajul Islam）告訴法新社：「火勢還沒控制下來。」
「達卡論壇報」（Dhaka Tribune）網站報導，目前尚無法確認罹難者身分。
孟加拉工業警察部隊成員塔米杜．伊斯蘭（Tahmidul Islam）說，工廠地面樓層可能存放化學製品，有助解釋為何上午6時發生的火勢迅速蔓延。
塔米杜．伊斯蘭告訴法新社：「我們打聽到的消息是，地面樓層存放了化學製品，火勢一發不可收拾。」他又說，目前仍有許多消防人員賣力控制火勢。
這座工廠生產並印刷塑膠包裝，用在像是洋芋片等食品與蚊香等小型家庭用品。（譯者：中央社張曉雯）1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。