孟加拉包裝工廠大火 增至15死70傷

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相關人員今天表示，一家孟加拉包裝工廠鍋爐爆炸引起龐大火勢，造成至少15人罹難與70人受傷，許多傷患情況危急。

東吉國營醫院醫師米亞（Parvez Mia）告訴法新社：「死亡人數已經增至15人，至少70人受傷，多數是燒傷。我們將重傷患者送到達卡的醫院。」

這座工廠位於達卡北方的工業城鎮東吉（Tongi），鍋爐房爆炸竄出火舌，導致火勢延燒這4層樓工廠時，約有100人在工作。

警方表示，他們擔憂仍有許多員工受困工廠。警官席拉朱．伊斯蘭（Sirajul Islam）告訴法新社：「火勢還沒控制下來。」

「達卡論壇報」（Dhaka Tribune）網站報導，目前尚無法確認罹難者身分。

孟加拉工業警察部隊成員塔米杜．伊斯蘭（Tahmidul Islam）說，工廠地面樓層可能存放化學製品，有助解釋為何上午6時發生的火勢迅速蔓延。

塔米杜．伊斯蘭告訴法新社：「我們打聽到的消息是，地面樓層存放了化學製品，火勢一發不可收拾。」他又說，目前仍有許多消防人員賣力控制火勢。

這座工廠生產並印刷塑膠包裝，用在像是洋芋片等食品與蚊香等小型家庭用品。（譯者：中央社張曉雯）1050910

(中央社)