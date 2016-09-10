爭風吃醋加亮槍 台南17青少年遭逮
台南1名林姓青少年和人爭風吃醋，相約談判，未料對方帶了10多人來，陪同林姓青少年的表哥及友人立刻亮槍示威，警方適時趕到一網打盡。
台南市警局麻豆分局今天指出，16歲林姓青少年和22歲李姓男子爭風吃醋，昨晚相約在台南市麻善大橋旁的曾文溪畔談判。
林姓青少年只帶24歲的林姓表哥及21歲的楊姓友人到場，但李男浩浩蕩蕩帶了13人，聲勢浩大，還動手打了林姓青少年。
未料林姓青少年這一方人雖少，林姓表哥和楊姓友人卻各帶1把改造手槍，一見林姓青少年被打，馬上亮槍示威，李男一方看到對方掏槍，嚇得不敢亂動。
正當雙方對峙，獲報警方趕到現場，林姓表哥及楊姓友人隨即將槍彈丟棄在溪畔及草叢中，警方昨晚先在溪畔找到彈匣和子彈，今天在草叢中搜出改造手槍，訊後將依法送辦。1050910
(中央社)
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