性侵13歲少女 姨丈判刑10年定讞
13歲少女遭姨丈張姓男子多次帶到汽車旅館性侵，讓她產生創傷後壓力反應、身心受創。最高法院維持高雄高分院見解，今天認定張男性侵12次，判處10年徒刑確定。
判決書指出，張男從民國101年12月起，要少女每週三或週五，放學後到圖書館停車場等他，前去汽車旅館；張男在半年內性侵少女12次，就算月經來也不放過。事情發生後，少女的情緒開始不穩定，她也在日記中寫下被姨丈「欺負」等情況。
張男向法官辯稱，自己和少女只發生過一次性關係，事後她有和他要錢，其他幾次是去汽車旅館吃東西、聊天和吹冷氣。
高雄高分院不採信張男說法，認為他作為姨丈竟性侵少女，犯後也否認犯行，更聲稱雙方是男女朋友關係，沒有違反她的意願等，難看出他有悔意；不過，考量張男已賠償新台幣150萬元，加上沒有前科紀錄等，判處10年有期徒刑。1050910
(中央社)
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