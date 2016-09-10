馮明珠聲明：依程序申請核准 絕無忘本之事

我要評比

前故宮博物院院長馮明珠。（本報資料照，杜宜諳攝）

對於接受北京故宮研究院顧問一事，人還在中國大陸的馮明珠，今再透過媒體發送個人聲明表示，台灣的博物館都沒邀請她擔任顧問，「故無媒體所稱『忘本』之事」。

馮明珠的聲明如下：

本人對受聘為「故宮研究院顧問」事件說明如下：

一、本人應北京故宮博物院之邀於9月6、7兩日在該院作演講，會中單院長邀請本人出任故宮研究院顧問，基於本人在博物館服務了38年，樂意與各博物館分享工作經驗，貢獻所學，因而接受。

二、故宮研究院顧問，為學術機構無給的榮譽職，如英國牛津大學Dame Jessica Rawson及德國Prof.L. Ledderose兩位國際知名學者皆為其顧問。

三、到目前為止包括台北故宮博物院在內的國內博物館均未請本人擔任顧問，故無媒體所稱「忘本」之事。

四、國家法規的制定有其程序，且並非針對個人，故宮退休政務官赴大陸地區由三年攺為三個月，是比照其他不涉機密的部會，依程序申請核准在案，絶非本人所能主控。

(中時)