侵占公款 教會董事長判重刑沒收犯罪所得

台北市某基督教會前黃姓董事長，被控侵吞公款2148萬多元，案經檢方起訴，黃在台北地院審理時，法官問他侵吞的公款在哪，黃聲稱捐給窮困的人，但強調「聖經上說做善事不能讓別人知道」，不肯交代金錢流向，還辯稱「錢仍然是上帝的」。法官最後依公益侵占罪判黃有期徒刑3年，並追徵沒收不所得2148萬7639元。本案可上訴。

黃是在2012年12月下旬，代表教會領回法院發還的民事執行款項2341萬多元，存進教會郵局專戶，但他卻從隔年1月19日至2014年5月26日，前後15次將錢分筆領出，扣掉教會捐贈給百加列福音傳播基金會的200多萬元，還有2148萬多元下落不明。

案經臺主管機關台北市政府民政局查覺有異，移請偵查機關偵辦，才查出黃涉嫌侵占公款，檢方偵查後，認為該教會是以傳揚基督教義辦理教育及慈惠事業為宗旨，屬公益性質的財團法人，依公益侵占罪起訴黃。

全案經北院審理，法官追問款項下落，黃辯稱向常務董事報告，將錢用在做上帝的工作，並絕對遵守聖經教導，都拿去給外面窮困的人，用於大陸捐款可能有50萬、100萬元，其餘都用在台灣捐款，只要上網或打聽到有窮困的人，他都會捐輸。

黃還告訴法官，有些教會生活很困苦，他用各種方式接觸，大部分用現金捐款，強調「所有的一切都是上帝賜給的，做善事不能讓人知道」、「做善事聖經上說不能讓別人知道」，始終沒有明確交代捐款的對象及金額。

法官認為，黃無視教會屬於公益法人，教會財產應是為達成傳揚基督教義辦理教育及慈惠事業的宗旨所需，他非但未盡心落實宗旨，反監守自盜，侵占教會財產高達2148 萬7639 元，除依法判刑，還要訂沒收追徵犯罪所得。

(中時)