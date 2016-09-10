午後對流旺盛 中部以北15縣市大雨特報

中央氣象局13時35分發布大雨特報。（中央氣象局）

中央氣象局13時35分發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（10）日臺灣中部以北、東北部及東部地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

(中時電子報)