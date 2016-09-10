是否杯葛林全報告 國民黨團：還未定案
是否杯葛行政院長林全施政報告，中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今天表示，還未定案，還在蒐集意見，一切等12日黨團會議決定，但國民黨不是無理取鬧的政黨。
立法院第9屆第2會期13日開議，當天立法院安排邀林全率各部會首長列席，林全將施政報告並備質詢。
上會期林全在立法院要首次報告施政方針時，遭國民黨團以要求對瘦肉精美豬、日本核災地區食品進口及沖之鳥議題，簽署承諾書為由，占領主席台杯葛議事，讓林全無法上台報告。
據了解，目前國民黨團內對是否要杯葛意見不一。
李彥秀表示，目前還沒定案，還有不同變化，像12日遊行，黨團成員意見還未整合。
她說，面對不同階段，黨團應要有不同做法，國民黨不是無理取鬧的政黨，每次都玩一樣的劇本也不是好事。如果議題有強大民意支持，當然該怎麼做，會有不同劇本，「國民黨要有36套劇本」。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。