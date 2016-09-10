是否杯葛林全報告 國民黨團：還未定案

我要評比

是否杯葛行政院長林全施政報告，中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今天表示，還未定案，還在蒐集意見，一切等12日黨團會議決定，但國民黨不是無理取鬧的政黨。

立法院第9屆第2會期13日開議，當天立法院安排邀林全率各部會首長列席，林全將施政報告並備質詢。

上會期林全在立法院要首次報告施政方針時，遭國民黨團以要求對瘦肉精美豬、日本核災地區食品進口及沖之鳥議題，簽署承諾書為由，占領主席台杯葛議事，讓林全無法上台報告。

據了解，目前國民黨團內對是否要杯葛意見不一。

李彥秀表示，目前還沒定案，還有不同變化，像12日遊行，黨團成員意見還未整合。

她說，面對不同階段，黨團應要有不同做法，國民黨不是無理取鬧的政黨，每次都玩一樣的劇本也不是好事。如果議題有強大民意支持，當然該怎麼做，會有不同劇本，「國民黨要有36套劇本」。1050910

(中央社)