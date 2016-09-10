秋風起 鰲鼓濕地現冬候鳥
過幾天就是中秋，秋風吹起，嘉義縣鰲鼓濕地也逐漸進入賞鳥期，目前已有蒼鷺、鸕鶿、白眉鴨等冬候鳥抵達濕地園區。
林務局嘉義林區管理處今天表示，鰲鼓濕地森林園區不只有冬候鳥可以欣賞，在東石自然生態展示館與港口社區，夏、秋兩季還可欣賞高頭蝠。
林管處指出，高頭蝠是少數可以適應人類開發環境的蝙蝠之一，因此在城市、農業區的華盛頓椰子、蒲葵樹、屋簷縫隙等處，可以發現牠們的蹤跡。
東石自然生態展示館與港口社區的華盛頓椰子葉叢間，群聚著高頭蝠，彷彿一顆顆的奇異果，並不時發出「唧、唧、唧」的叫聲，遊客很難不注意。
尤其東石自然展示館前的華盛頓椰子樹，每年春末夏初可聚集到上千隻高頭蝠，直到秋末，新生的小蝙蝠學會飛行後才會離開。
林管處指出，秋風吹起，鰲鼓濕地森林園區再度進入賞鳥期，目前已有蒼鷺、鸕鶿及白眉鴨等先鋒部隊抵達，為了賞鳥安全，賞鳥季節將管制甲類大客車進入。
林管處表示，為維護賞鳥區域行車安全及交通順暢，林管處將自11月1日起至明年2月28日止的假日，實施「北堤進、南堤出」的車輛單向通行管制，以免湧入過多賞鳥車輛而發生危險。1050910
(中央社)
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