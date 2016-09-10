機器人全國賽彰化登場 秀創意比技術

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國際奧林匹亞機器人大賽全國總決賽今天在彰化縣登場，共252隊競技，選手發揮想像力與創造力，組裝機器人處理情境問題。

WRO國際奧林匹亞機器人大賽全國總決賽暨彰化縣中小學科技教育創意博覽會，今天在大葉大學舉行，共有國小到大專組252隊參賽，彰化縣長魏明谷出席開幕式，期勉學生藉活動拓展電腦應用視野，進而提升基礎科學與科技教育。

參賽隊伍須發揮想像力與創造力，撰寫程式並組裝一台可協助處理環境問題的機器人，並依題目要求，在規定時間內完成指定任務，標準賽以得分決定名次，創意賽以設計組裝機器人的創意分勝負。

魏明谷說，機器人創意競賽結合科學原理及實務應用趣味性，是縣府推廣科學教育重點之一，期許參賽者透過競賽，互相學習創意設計，今年共有119隊報名標準賽、84隊參加創意賽、足球賽共24隊、大專組25隊，競爭十分激烈，戰況精彩。

魏明谷表示，機器人教育課程在歐美盛行已久，學生藉動手組裝電腦機器人過程，了解機械、自動控制、電腦程式等知識，縣府不僅全面推動中小學科學展覽比賽，並長期與彰化師範大學合作，推廣多項科學教育系列活動，為彰化科學教育建立優良基礎。1050910

(中央社)