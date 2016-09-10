全台首創 台電進駐屏縣府綠能辦公室

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屏東縣政府與台灣電力股份有限公司攜手合作，首創台電進駐縣府綠能專案推動辦公室，協助辦理綠能推動業務。辦公室今天啟用，經濟部長李世光特地南下剪綵。

屏東縣政府為加速縣內綠色能源推動，今年率先成立「屏東縣綠能專案推動辦公室」，9月份起綠能辦公室正式啟動，每日上午由台電人員進駐專案推動辦公室協助解答用電問題、查詢饋線以及受理併聯審查申請案等。

李世光特地為屏東的綠能辦公室剪綵，他表示，政府一直在思考要如何推動綠能，土地的多功能利用如漁電共生、養水種電，都是中央要與地方結合。屏東是有意願大力推動綠能的縣市，目前屏東的太陽光電發電量佔全台的1/7，地方願意推動，中央才有機會。

屏東縣長潘孟安表示，屏東不只要推動綠能，也要實施節能措施，如利用水車節能，可以省2/5的電力，利用開源節流，發展綠能產業。

台電屏東營業處長陳銘樹表示，屏東去年的減碳量等於180個大安森林公園的減碳量，截至去年累計躉購件數846件、裝置容量達104,339瓩，發電量達1億3092萬度，居全國第2，累計至今年7月底止件數增加116件、裝置容量增加1萬846瓩，今年截至7月底止躉購度數達7763萬度。

陳銘樹表示，1坪的太陽能光裝置約需新台幣6萬元，開始躉售後大約8年就可回收成本，台電公司配合屏東縣政府政策，提出3大保證，許可案件保證併網、保證躉購20年、保證合理利潤，歡迎業者來到屏東縣建置太陽光電。

屏東縣政府表示，屏東除了聞名全台的「養水種電」與「光采濕地智慧微型電網示範園區」創新施政，也積極推動產業升級與轉型，如廠房屋頂、住家屋頂、禽舍與農棚設置太陽光電以有效利用閒置空間，輔導養豬業者設置沼氣發電，還有全國首創浮動式太陽能光電系統設置於大武町抽水站滯洪池內運轉，正積極將這個設備推廣至其他適當場域，如烏龍抽水站、縣轄內水庫與人工湖。1050910

(中央社)