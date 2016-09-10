新北展售文旦柚 甜度史上最高

我要評比

新北文旦柚行銷展售會今天在八里永續環境教育中心前廣場舉辦，有來自新北市各產區的高品質、高甜度文旦柚，及文旦柚系列產品展售，還有釣文旦、疊文旦、文旦柚果凍DIY。

市府農業局表示，今天的活動，除頒發105年度新北市文旦柚評鑑比賽特等獎及甜柚王，給今年雙料冠軍柯進益農友，並還有藝人表演，歡迎大家到左岸，把新北市最優質的文旦柚帶回家。

農業局與八里區農會，今天在八里左岸永續環境教育中心前廣場，舉辦新北文旦柚展售，集結新北市各文旦柚產區的高品質文旦柚。

新北市文旦柚主要栽培於八里、淡水、林口、五股等區，總種植面積約464頃，今年產量約4904公噸，其中，以八里區為文旦柚主要產地，種植面積達225公頃，約占全市6成。

農業局表示，今年抽驗的文旦柚全數通過SGS各項農藥殘留檢驗，讓大家吃的美味又安心。

今年文旦柚產量比去年少，價格微幅上漲約一成。新北市八里區農會推廣部主任黃梓雄提醒消費者，挑選文旦柚時，不應只挑選甜的文旦，是要挑選好的文旦。

消費者在選購文旦柚時應挑選果皮有光澤、油胞細緻、果形成紡錘狀、略帶重量感的果實，就能品嚐到最棒的文旦柚。

農業局表示，有別於其他縣市產區，新北市文旦柚的特色為果形「矮、肥、短」，吃起來口感香甜，果肉Q彈，果香濃郁。今年初的寒流，使得文旦柚花開得不整齊，透過專業農友修剪枝條與營養補充雙管齊下，幫柚子樹補充元氣。

最近一個月，文旦柚成熟期，北部晴朗少雨，使得今年的文旦柚甜度史上最高，品質超越以往。展售會期間，現場設置手機遊戲「寶可夢」灑花補給站。1050910

(中央社)