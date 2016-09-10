十三行博物館 阿美族三石灶象徵團結

我要評比

新北市北海岸不僅有壯闊的山海景觀，更充滿人文藝術氣息，八里十三行博物館、淡水古蹟博物館或三芝、石門、金山、萬里沿岸，值得中秋欣賞人文薈萃和農漁業的特色美景。

新北市文化局表示，「2016北海岸藝術祭」以藝術敞開大海與山林的界線，打開人與自然的藩籬，於新北市北海岸六區同時進行展出。

新北市為藝術家們提供各式展演平台，希望能透過在地取材的方式讓藝術扎根，使藝術成為民眾生活的一部分，同時也讓市民可以看見在地藝術家努力的成果。

在八里設置的「方盒子」、「Masaparor三石灶」、「Con-text：流光」、「洄游．回游」等4件作品，分別以泥土、竹子、土磚等素材，突顯出歷史軌跡與地理環境脈絡，以及思考環境保護回歸大地，與共同形塑在地樣貌表達生態永續的重要性。

藝術家陳勇昌、廖柏森創作的「Masaparor三石灶」位於八里區博物館路忠孝路口，「Masaparor」在阿美族語裡意思是「三顆立石成一個灶」，指出阿美族社會的核心價值「團結」。

「Masaparor三石灶」以竹、籐，編織出三垛相互通連的空間，匯聚的中心點，擺置三顆立石與竹編座椅，讓人們從外部感受三石灶的形象張力，居處其中，靜靜聆聽老人教誨晚輩「Masaparor」的深厚期許。

除了博物館前的公共藝術，與當地十三行博物館人文和自然地景結合，創作出屬於新北市的獨特藝術。十三行博物館表示，週二「樂齡日一日遊」活動開放報名，博物館精心規劃豐富好玩遊程，歡迎樂齡朋友踴躍報名參加。

博物館表示，10月到12月的每週二「鹽夢暖湯樂遊趣」行程，上午參觀十三行博物館、果凍蠟DIY，中午在博物館享用午餐，下午專車接送到鹽夢工坊參觀及鹽沙DIY，到最受歡迎的北投泡溫泉，還有專人服務。

十三行博物館週二樂齡日活動「鹽夢暖湯樂遊趣」，歡迎60歲以上（原住民55歲以上）民眾及其親友報名參加，活動資訊上活動網頁（http://goo.gl/o9V6w3）查詢。1050910

(中央社)