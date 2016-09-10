再見瓦城威尼斯得獎 柯震東超興奮

導演趙德胤（圖）新片「再見瓦城」奪下歐洲電影聯盟大獎最佳影片，趙德胤感謝台灣，而已先回台灣的男主角柯震東，第一時間得知還吵著要回威尼斯領獎。（岸上影像及前景娛樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年9月10日

台灣電影傳捷報！導演趙德胤新片「再見瓦城」奪下歐洲電影聯盟大獎最佳影片，趙德胤感謝台灣，而已先回台灣的男主角柯震東，第一時間得知還吵著要回威尼斯領獎。

「再見瓦城」風光入圍威尼斯影展威尼斯日正式競賽，日前於當地世界首映時，好評掌聲不斷，男女主角柯震東、吳可熙的演技表現，深受國際影壇肯定。

威尼斯影展昨晚宣布「再見瓦城」奪下歐洲電影聯盟大獎最佳影片，趙德胤親自領下這份榮耀，而已經回到台灣的柯震東、吳可熙，得知訊息也相當開心。

趙德胤昨晚親自上台領獎，感謝威尼斯影展的肯定，特別感謝男女主角柯震東、吳可熙，形容他們是「很專業又很努力拼命的演員」，很開心他們的表現能夠被看見，希望與他們一起分享這個獎項。

他多次感謝台灣栽培，並透露「『能來台灣』是一個像中樂透一樣的命運安排，我是非常幸運的人」，最後改以中文說出，「感謝台灣」。

已經先回到台灣的柯震東、吳可熙得知消息相當開心，柯震東第一時間相當興奮，還吵著要飛回威尼斯領獎，他開心表示，「很高興大家辛苦努力了一年的電影能夠讓歐洲電影評審們喜歡！華語電影加油」。

吳可熙將榮耀與所有幕前幕後工作人員一起分享，特別謝謝來自台灣的泰國工廠老闆，讓她和柯震東混進工廠工作，並且大力協助拍攝，最後她感性地說，「身為影片的一份子、身為一個台灣演員，我覺得很榮耀，尤其特別為趙德胤導演感到高興，恭喜他」。

威尼斯影展歐洲電影聯盟大獎是影展官方指標性的獎項，從威尼斯日、地平線、影評人週等單元電影一起評比，至少超過60部各國強片參賽，由歐洲影評人、電影製片、專業學者組成評審，選出最佳影片、劇本、新人及歐洲電影4個獎項。

「再見瓦城」獲得最大獎項最佳影片，得獎理由為，「導演趙德胤運用精準的電影語言及美學，真實的方式呈現演員自然的演出，不拖泥帶水，優雅且精準地描述真實世界的殘酷故事。」此外，評審也特別提及柯震東及吳可熙的精湛演出。1050910

(中央社)