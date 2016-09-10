30歲時被世界吐口水 伊能靜感謝兒子保護

伊能靜自述30歲時的灰暗時光，靠兒子的保護才能堅強走過來。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜今年6月與秦昊喜得一女。（圖／中時資料照片）

47歲伊能靜去年嫁給小10歲老公秦昊，今年6月生下愛女「小米粒」，再次當媽的她，9日在臉書自剖「不怕黑」的心聲，朋友稱讚她堅持不關評論、總是為自己發聲、並不管外界眼光嫁給比自己小的男人，而伊能靜為此開始回憶起30歲時曾有過一段灰暗時光，當全世界都對她吐口水時，幸好有年幼的兒子小哈利保護，才使她重新站起來。

伊能靜說，深夜朋友寄給她梁朝偉與周迅演出的《不怕黑》三部曲，還在信件標題屬名「給我心目中最不怕黑的女人」，伊能靜好奇問這稱呼怎麼得來，友人則說她總是堅持做自己，最重要的是，「妳在很多女人都要放棄愛情的年紀，不管外界的眼光，嫁給了一個比自己小的男人，還給他生了個孩子」。

伊能靜看了影片，回憶起自己的20、30歲，她想起20歲時拼命工作，嚮往有自己的家庭，「不想要錢、不想成就、不想出名，只想天涯海角的愛下去」，沒想到30歲時跌了一跤，「我狠狠傷害了自己，當全世界都在對我吐口水時，兒子卻總在睡前抱著我說，媽咪，I love you，good night, see you tomorrow。」

小哈利總提醒「明天還要看到她」，讓伊能靜有被保護的感覺，於是選擇讓自己強大，有晚她在大陸瀋陽進行商演後，和印度的聯繫人通信，對方要她許下願望，等到了印度要努力成為願望中的自己，伊能靜則說她仍願意相信愛情，期待婚姻，也想要再有孩子。

奇妙的是，伊能靜後來遇到秦昊，而秦昊的家鄉便是瀋陽，兩人的緣分似乎當初便注定，如今的伊能靜終於有了一切，對於外界的耳語也堅強到不再在意，她對朋友說：「我還是被黑啊，也許會被黑一輩子，但我也看見愛我的人越來越多」，她仍想要選擇做自在真實的自己，「也許有人覺得礙眼，那也只是因為我們發出的光太亮眼了」。

(中時電子報)