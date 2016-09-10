回應華航聲明 工會律師要求華航公開發函釐清

國內航空史上第一起，以華航空服員為主的桃園市空服員職業工會，6月23日大罷工。（資料照片，杜宜諳攝）

中華航空空服員6月23日罷工引發社會關注，罷工隔日華航董事長何煖軒等高層在勞動部的邀請下與主導華航空服員罷工的桃園市空服員職業工會協商，並同意工會的7項要求，但近期空服員工會與華航後續談判頻觸礁，華航在今日發出聲明，澄清工會律師吳俊達的指控、並要求更正，而吳俊達也回應：「我是不會更正的！」

工會律師吳俊達先前在臉書（Facebook）貼文指出，桃園市勞動局6日參與工會代表大會時，有官員指出，華航發出公文稱何煖軒6月24日當天「沒有」得到授權可以和工會簽團體協約，且當天也沒有簽團體協約的主觀意思，只是來「平息罷工」。

面對華航要求更正的聲明，吳俊達提出質疑，為什麼桃園市勞動局羅專員在9月6日空服員職業工會代表大會上，被問到團體協約為何不核備問題時，竟然會看著手機唸出公文內容，稱何煖軒未獲授權，強調當天代表大會的現場，都有錄音可以作為佐證。

吳俊達也公開對何煖軒喊話：「請你把貴公司回給桃園市勞動局的函文內容公開給社會大眾，好好釐清，究竟是你被『蒙蔽』完全不知道有這張公文存在？還是9月6日出席空服員職業工會的羅姓專員『虛構』貴公司發函？」

另外，華航在今年7月份的第1階段調薪期，除了將工會會員的外站津貼從美金3元調至4元，連未參與罷工的非工會空服員也一併調整至4美元，工會認為此舉已違反「禁搭便車條款」。吳俊達也反問華航，按照當天協商結果，華航在調高非工會會員外站津貼時，要再同步調升工會會員外站津貼2塊，「為何迄今公司沒有履行？」

(中時)