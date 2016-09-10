海軍陸戰隊69周年隊慶 退伍健兒回娘家

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海軍陸戰隊69周年隊慶，切蛋糕慶祝，還有各項戰技演練。（陸戰隊提供）

海軍陸戰隊69周年隊慶，在忠誠營區大操場舉行。（陸戰隊提供）

海軍陸戰隊指揮部10日舉行69周年隊慶活動，陸戰隊指揮官陳子鳳中將親自主持，歷任司令、指揮官及退伍的陸戰健兒都回娘家，一起慶祝回味那段不怕苦不畏難的艱辛訓練的日子。

隊慶儀式在忠誠營區大操場舉行，指揮官陳中鳳致詞說，今天海軍陸戰隊能成為國軍最具戰力的團隊，都是建立在優良傳統與務實的態度上。歷年來，陸戰隊隊員勤訓苦練、績效卓著，對社會的貢獻更受到國內外一致的肯定。

陳子鳳表示，這分榮譽傳統，會不停的敦促著每位現役隊員，不敢稍有懈怠，為傳續陸戰隊優良傳統，日以繼夜、努力不懈。

陸戰隊退伍協會理事長鍾家聲表示，陸戰隊是現職官兵弟兄姊妹們盡情揮灑汗水的人生志業，也是老隊友們的共同美好回憶。

他也一日陸戰隊終身陸戰隊的老兵身分，期勉在場所有隊員，千萬不要以為任務、訓練苦，因為這些終將成最美的回憶，也是最珍貴的資產。

隊慶活動一起切糕慶生，還有史料展、樂儀隊聯合操演、蛙人操及莒拳等操演，各地區退伍協會、各界嘉賓共襄盛舉，陸戰隊所屬官兵、眷屬暨退役老隊友等千餘人參加，場面熱鬧隆重。

(中時)