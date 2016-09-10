萌主 全台吉祥物高雄大PK
高雄市陸續推出吉祥物也透過吉祥物行銷城市和產業，今年擴大邀請全國吉祥物PK，希望再掀熱潮。「2016全台吉祥物PK戰@高雄」11日在時代大道登場。
桃園市新聞處長張惇涵今天帶領了桃園吉祥物Y桃、園哥到高雄做吉祥物友好交流，高雄市的「花媽」、「高通通」與阿桃、園哥還大玩疊杯PK戰，現場笑料不斷，各個吉祥物都發揮賣萌實力，逗趣好笑。
「2016全台吉祥物PK戰@高雄」11日在時代大道登場，將有超過50多個吉祥物齊聚高雄分組拔河PK，接著9月12日至10月4日有網路票選活動及好康相送。
為了吸引民眾觀注吉祥物，新聞局也推出宣傳影片搶先在Youtube網站播出，影片內容有如遊戲畫面繽紛有趣。
高雄市新聞局長丁允恭說，去年舉辦「2015高雄城市吉祥物PK戰」，成功引爆話題，吸引近百萬觀賞人次，今年擴大辦理，共32隊、57個吉祥物同台賣萌，爭奪萌主寶座。
吉祥物PK戰分為「企業戰士組」及「模範公僕組」，各組將選出3名最具特色的吉祥物，另外選出1名最具高雄特色的吉祥物。
丁允恭說吉祥物行銷堪稱為「小成本大製作」的萌經濟，今年還要擴大舉辦。張惇涵也希望透過吉祥物擴大城市行銷，他宣示Ｙ桃和園哥爭取吉祥物萌主有信心。1050910
(中央社)
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