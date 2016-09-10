埃及無臂桌球手 嘴持拍咬進帕運

兒時的火車意外讓他失去雙臂，現在竟可揮舞桌球拍！讓埃及的哈瑪托（Ibrahim Hamadtou）更轟動的是，他用嘴「持拍」，一路「咬」進帕拉林匹克運動會。

雖然里約帕奧充滿了男女選手努力磨練他們殘障身體，以便在這場最高層級的體育盛會中一較長短的故事，但43歲的哈瑪托更是與眾不同，他甚至是唯一願意嘗試不靠雙手而以嘴巴打球壯舉的桌球選手。

在帕運初試啼聲的他儘管接連遭世界排名第4的英國對手魏勒里（David Wetherill）和德國對手拉奧（Thomas Rau）拍下，削瘦結實的他還是開心地說自己不虛此行。

他告訴法新社：「很高興從埃及來這裡參加帕運跟冠軍選手對打，言語無法形容我內心感受，就是爽。」

出身埃及北部港巿達米艾塔（Damietta）的哈瑪托出事受傷時年僅10歲。

訓練哈瑪托20年的教練艾修布瑞（Hossameldin Elshoubry）說：「意外發生後，他把自己關在家裡3年，大門不出，二門不邁。」

1名家庭友人試圖藉由體育活動讓當年灰心喪志的青少年哈瑪托重返正常人生。畢竟他雙腿仍然強健，很自然先嘗試踢足球。

哈瑪托說：「不過我沒把足球練好。」

於是他開始練桌球，起先用右臂殘肢夾住球拍。哈瑪托笑著說：「但這也行不通。」

最後，他終於嘗試用嘴咬球拍，很像正常人雙手都拿著東西時會用嘴咬住手電筒那樣。

桌球選手發球時不是要?球揮擊嗎？所以他打球時右腳赤腳，再用腳趾夾住球、?到恰到好處的位置，然後擊打過網。接下來，強有力的脖子讓他把頭當手臂用、把嘴當手掌使。

哈瑪托的壯舉讓他成為網路紅人，出現在標題叫做「沒有什麼不可能」（Impossible is Nothing）的YouTube熱門影片中（youtu.be/aDdh2439hnU），已經吸引近232萬次點閱。（譯者：中央社何宏儒）1050910

(中央社)