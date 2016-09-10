恐怖攻擊2.0 法警擒IS女子恐攻團

圖為法國巴黎檢察官弗朗索瓦·莫林9日新聞發布會照。（圖／美聯社）

就在法國警方甫於6、7日在連續逮捕了兩對有恐攻嫌疑的情侶後，巴黎警方現又逮到一個由IS控制的女子恐怖份子團體。

新華社表示，法國巴黎檢察官弗朗索瓦·莫林9日在新聞發布會上表示，警方於8日抓到一個由IS遙控指揮的女子恐怖團夥，且發現她們和其他恐怖份子有聯繫，打算發起恐怖活動。莫林說，這個由3人組成的女子恐怖團體，年紀都相當小，分別為19歲、23歲和39歲。

檢察官表示，就在4日企圖襲擊巴黎聖母院失敗後，警方便迅速對她們展開調查，最終在巴黎近郊小鎮將3人逮捕。據悉，其中一女子－伊內絲在此前因宣稱投奔IS而被法國情報部門列入監控名單，而另一名女子薩哈曾與數位恐怖攻擊份子交往過。

從去年的巴黎恐攻一直到最近的尼斯恐攻，法國社會的恐慌沒有一天消停過。法國前總統薩科奇也說：「法國必須徹底改變對恐怖攻擊應對的規模、層級和策略。」因此，他呼籲政府給職法單位適當的職權，和對那些潛在的危險份子帶上監控手環。

(中時電子報)