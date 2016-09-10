力求公私幼兒園4比6 竹市加設600名額
新竹市公立幼兒園名額供不應求，市長林智堅深知家長之苦，10日指在市區4所國小附設幼兒園各增1班，共提供180名額；加上他校原有420個名額，2年來嘉惠600學童，背後600個家庭受惠，未來將持續努力，將公私比例拉近到4比6。
林智堅今天赴建功國小附設幼兒園關心增班情形，並與當月出生學童切蛋糕慶生，看到孩子們活力有朝氣，開心得合不攏嘴，校方則說明增班後在閱讀活動、全語文教學及硬體擴增等加強措施，教學品質有保障。
林智堅表示，在各縣少子化危機中，新竹市連續10年蟬聯生育率之冠，他上任後積極盤整全市閒置校舍與空間，增設公立非營利幼兒園，誓言要將公私立比從2比8拉近到4比6。
他說，市府分別在舊社、載熙、青草湖及建功國小附設幼兒園各增1班，加上竹大附小附幼轉型為一般幼兒園，總共提供180個名額。
此外，新竹市新科、陽光、高峰、建華非營利幼兒園提供420個名額，統計2年下來共提供600名讓孩子在公立幼兒園安心就讀。
「600個孩子，背後就有600個家庭受惠！」林智堅指出，竹市人口年輕化，新手爸媽兼顧事業、家庭的辛勞他最能感同身受，明年市府將再接再厲，在南寮地區增設非營利幼兒園，提供至少90個名額，並持續向中央爭取經費添購教具，提升孩子舒適的教育環境。
(中時)
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