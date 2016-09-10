2016遠東建築新人獎得獎的是......陳祐軒等

2016遠東建築新人獎，今（9月10日）在台北遠東飯店舉辦最終評選，下午舉行頒獎典禮暨國際建築講座，頒發1名「新人獎」（首獎）、4名「佳作獎」與5名「潛力獎」，並公布實踐建築系二年級學生陳祐軒的作品《修道院》，將於9月下旬代表台灣到蒙古共和國，參加2016「亞洲建築新人戰」亞洲總決賽資格，遠東集團贊助參賽所有旅費與食宿費用。

另，亞洲建築新人戰實行委員長李暎一教授，將個人可提供的特別參賽名額給施俞如《心靈建築》（實踐建築系二年級），施俞如亦獲得前往蒙古，與19個地區國家的代表全力一較高下。

本屆「佳作獎」得獎有薛凱耀《微型故事館》（實踐建築系二年級），呂逸帆《長條形街屋建築設計：鹿水草堂2.0》（東海建築系三年級），洪伯毅《舊破口：共生住宅設計》（成大建築系二年級），施俞如《心靈建築》（實踐建築系二年級），每位可獲得新台幣2萬元獎金。

延續「遠東國際數位建築設計獎」鼓勵全世界年輕建築人的精神，《遠東建築獎》於2014年首度與多位日本建築名家共同參與的「亞洲建築新人戰」合作，增設「【亞洲建築新人戰在台灣】遠東建築新人獎」，除了希望能增加台灣建築學子提案實戰經驗，藉著參賽過程有所成長，更希望能鼓勵台灣建築新秀有自信提出結合台灣在地特點的傑出設計方案，與來自亞洲各地區的佼佼者互相交流，提升競爭能力。

2016遠東建築新人獎初選階段共有來自台灣各大學建築相關科系大一到大三的學生，包含陸生、港生及馬來西亞僑生共155件作品參賽，經二輪投票選出37件作品，另今年3月由台中市建築師公會於台中賽外賽評選出3件優選作品保送遠東建築新人獎決選，共有40件作品入圍決選。

本次決選評審團台日學者專家組成，邀到今年（第5屆）亞洲建築新人戰實行委員長李暎一教授、日本知名建築師吉村靖孝、周禮良博士、吳光庭教授、金光裕建築師及龔書章教授。遠東集團董事長徐旭東10日上午也出席最終評選聽取入圍者簡報及評審觀點，對於今年入圍的建築年輕學子表現相當驚艷。

(中時)