沒回應名嘴爆料 林志玲坦言：好久沒收到情書了

林志玲（中）近日忙錄《我的新衣》。（圖／取自新浪娛樂）

林志玲日前被爆和言承旭沒分開過。（圖／中時資料照片）

「黃金剩女」最後成員林志玲，日前被名嘴許聖梅爆料和情纏14年的言承旭「從來都沒有分開過」，讓支持兩人復合的粉絲，又燃起一線希望，而志玲姊姊雖未對此回應，日前上大陸節目《我的新衣》卻忽然藉物感概透露現在已經沒人會動筆寫情書了，似乎暗示自己也好久沒收到過情書。

據《新浪娛樂》報導，上集《我的新衣》中，製作單位交給林志玲一隻鵝毛筆，要求她以此發想出第二期的服裝主題，面對這個提示，浪漫的林志玲便想到遠方情人的來信，並在與設計師的溝通中，自爆以前有收集情書的習慣。

林志玲敞開心扉自述以前的戀愛經驗，坦言喜歡收集情書，設計師陳野槐則羨慕說：「看來以前有很多追求者啊」，林志玲則說：「現在已經沒人寫了（情書）」，並流露出少女神情，令網友相當期待新一集節目的播出。

(中時電子報)