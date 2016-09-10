蕭新煌：政院魄力不足 不了解政黨輪替
政治大學東南亞研究中心執行委員會主席蕭新煌今天說，行政院表現不如立法院，「魄力不足」，很認真但可能沒體會什麼政黨輪替；把前前任部長換回來，不叫政黨輪替。
行政院發言人童振源受訪說，尊重評論。
民主進步黨舉辦2016亞洲民主論壇「民主的力量:東南亞政治與公民參與」，邀蕭新煌演講「台灣的民主之路」。
蕭新煌表示，政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例能通過靠立法院，很多新法令、轉型正義也要靠立法院。
他說，行政院對政黨輪替好像還不完全很了解，「它認為做事就做事嘛，不是！要做對事，那個才是政黨輪替」。
蕭新煌表示，轉型正義一定要堅持，行政院也要堅持，不能只靠總統蔡英文、也不能只靠副總統陳建仁跑到教廷；行政院要更能直接民主、公民參與；民進黨不應心存僥倖，認為公民社會可摸頭，摸頭、見面、傾聽都沒用，要對話，且把公民社會意見決策納入行政。
蕭新煌會後受訪表示，行政院「魄力不足」，「政黨輪替是政治的政黨輪替，不是行政的政黨輪替」。
他說，行政院長林全會說「有些我們請他留下來的部會首長，比我的資歷好」， 但「資歷好、他在官場打混那麼多年，不表示他了解政黨輪替」。
蕭新煌表示，政黨輪替是指要改變過去不對、不好、不良的，牆要打掉、壁紙要弄掉，現在如果連壁紙都不拆換，政黨輪替意義就不足，「經常走兩步可能要退一步半，很可惜啊，像兆豐金就拖了，我不曉得為什麼拖」。
他說，行政院要加油，行政團隊可能要開一次會、了解如何面對政黨輪替，「政黨輪替不只是部長換人，或者是把現任的部長換掉，然後把前前任的部長換回來，那個不叫政黨輪替」。
蕭新煌表示，「要獨董犧牲好多錢，去當部長，那個也不叫政黨輪替」；政黨輪替是要真正體會民進黨是新執政黨，理念是什麼要掌握清楚，「如果民進黨理念他不是很認同，可以討論，可以落實在政策上或者你就辭官不幹」。
他說，可能很多部長認為投一次票就政黨輪替，但台灣民主得來不易，部長自認為做部長是犧牲良多，但這不夠，要真正體會政黨輪替不只是部長換人，也要改變過去8年科員心態，新政黨有新東西、新理念、有改革，一定要聽新政黨的。
不過，他說，現在才100多天、來日方長，還是非常可以期待。1050910
(中央社)
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