國際宣傳業務 監察院籲行政院整合

監察院調查報告指出，原行政院新聞局的國際宣傳業務併入外交部國際傳播司後，推廣績效受限於該部本位主義，欠缺跨部會橫向協調，建議由行政院整合國際宣傳業務，事權統一。

監察院今天表示，我國是國際地球村一員，推動國際宣傳甚為重要，監察院完成的「政府推動與整合國際宣傳業務之成效檢討－原行政院新聞局裁併後之影響」專案調查研究指出，我國的國際宣傳，現由外交部國際傳播司推動，有體制上缺陷，宜改併由行政院整合，此項研究結論，已函請總統府及行政院參考。

專案調查研究報告指出，國際宣傳由前行政院新聞局推動，其職掌在闡明國家政策、宣導政令政績、向國內外發布重要新聞、加強對中國大陸新聞文化傳播及為國內外新聞界提供相關服務，並作為我國與國際社會雙向交流之橋梁；基於精簡公務組織，於101年5月20日裁撤原新聞局，將國際傳播整體規劃及駐外業務併入外交部國際傳播司等單位。

監察院說，有關出版產業、流行音樂產業、電影事業、廣播電視事業、兩岸交流業務等，則併入文化部人文及出版司、影視及流行音樂發展司、文化交流司等單位；新聞發布、重大政策之宣導與傳播、國內輿情及國際新聞處理、國內文宣規劃、行政院長重要言論、活動影音記錄等則併入行政院新聞傳播處。

專案調查研究報告認為，原新聞局的國際宣傳業務併入外交部國際傳播司後，原新聞局裁併後之人員、經費均無顯著減少，未符合組織改造精簡宗旨；而原新聞局裁撤併入外交部國際傳播司後，以該司之綿力，實不足以因應國內外之險峻局勢；裁併後，國傳司推動國際宣傳業務績效，受限於該部本位主義業務取向，欠缺跨部會橫向協調整合機制。

專案報告並指出，行政院新聞傳播處國際新聞聯絡組7名組員，不足以勝任行政院處務規程第17條第1項第1款及第3款規定之「國際新聞發布之規劃、執行及督導」及「國際輿情因應之協調及督導」等任務，形成體制上缺陷。

專案調查研究報告建議，若由行政院合併掌理國際新聞傳播及國內新聞傳播，則權責專一，事權統一，且掌握時效，顯有事實上需要，以提升政府國際宣傳形象。1050910

(中央社)