屏東登革熱 防疫圖資系統啟動
(中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）「屏東縣登革熱防疫系統（GIS）」圖資系統即日啟動，民眾用手機點擊自己所住村里，就可得知區域的風險指數，利於民眾防範登革熱和茲卡病毒，讓疫情降至最低。
屏東縣與國家蚊媒傳染病防治中心合作建立決策與實際作戰合一的「屏東縣登革熱防疫系統（GIS）」圖資系統，即日起啟動「全面攻蚊」定位網絡資訊系統(https://am.geohealth.tw/)。
衛生局表示，民眾透過這個系統除了可以了解社區風險（歷年病例與病媒蚊監測資料）外，還可定位查詢鄰近的快篩醫療院所迅速就醫、衛教資訊及環境報馬仔將髒亂環境拍照通報，衛生局及環保局第一時間掌握資訊，避免造成防疫漏洞，讓防疫更加完善。
衛生局表示，衛生局透過數據把關、生態防蚊、速診速報、重點防治等4大策略，期能全方位打擊登革熱、茲卡病毒病媒蚊，病媒蚊孳生源的清除還是要從民眾做起。1050910
(中央社)
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