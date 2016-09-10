鼓勵女性愛自己 女子路跑結合公益

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鼓勵女性朋友愛自己，「愛 am best」女子公益路跑明天上場，並將結合多個愛心單位共襄盛舉，愛心捐款關注失親兒。

主辦單位今天表示，路跑以「愛」為主軸，希望從愛自己開始，進而延伸，達到社會愛的渲染力，也希望藉路跑鼓勵男性站出來，正視女性健康與休閒，以實際行動寵愛另一半。

賽事結合公益，希望喚起大眾對「財團法人高雄市私立希恩之家」失親兒照顧服務的支持，將由協辦單位蕙新獅子會到場捐出新台幣10萬元給希恩之家。

「愛 am best」女子公益路跑將於明天在高雄澄清湖棒球場登場，主辦單位歡迎各界參加，尤其是男性用實際行動正視另一半健康與休閒。1050910

(中央社)