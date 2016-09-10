陸客止步觀光寒冬？《新聞深喉嚨》反映民意勇奪收視第一
中天新聞台《新聞深喉嚨》9日討論「觀光業912上街頭」，收視飆至1.43勇奪全國政論節目排名第一，與第二名的《政經看民視》1.13拉出不小差距，主持人平秀琳表示：「節目收視高當然開心，但也希望政府正視民眾所關心的議題，並且照顧人民的生活。」
《新聞深喉嚨》拿下收視冠軍，製作團隊沒有狂喜，只有更為戒慎，將更用心發掘議題。三個多月來，陸客團大量減少，重創觀光產業，從上到下的業者欲哭無淚，遊覽車公會全國副理事長江其興在節目中聲淚俱下，疾呼政府聽聽基層人民的心聲，救救觀光相關產業，令人動容！
《新聞深喉嚨》下周一（12日）提前到19：30開講，以「觀光業凱道怒吼」為題，傾聽人民的聲音，做全民的後盾。
(中時)
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